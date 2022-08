x x

LOMAZZO – Mattia Sala, difensore, va a rinforzare l’Esperia Lomazzo neo promossa nel campionato di Promozione. A dare notizia dell’arrivo del giocare la dirigenza lomazzese, nelle ultime ore.

Ecco il comunicato ufficiale

Esperia Lomazzo è lieta di comunicare che Mattia Sala farà parte della rosa per la stagione 2022-2023. Mattia, esterno offensivo classe 2002 che nella scorsa stagione si è distinto come uno dei migliori elementi a Morazzone, arriva a titolo definitivo dalla Varesina.

Dice il direttore sportivo dell’Esperia, Stefano D’Ulivo: “Siamo felici di poter contare su Mattia, un giocatore che nonostante la giovane età può già vantare un campionato da titolare in Promozione. Siamo sicuri che il suo arrivo sarà da considerarsi come un valore aggiunto per la nostra rosa”.

