TRADATE – Due “raid” notturni in pochi giorni, cresce la preoccupazione a Tradate per la sempre più invadente presenza dei cinghiali. Di notte una trentina di esemplari si sono “presentati” nella zona della chiesetta delle Madonna delle Vigne, danneggiando anche il vigneto sperimentale che si trova nei pressi. Vigneto che era stato preso di mira già precedentemente, sempre dai cinghiali durante una loro incursione notturna sempre ad Abbiate Guazzone.

La presenza dei cinghiali è sempre più consistente in tutta la zona, ne sono stati segnalati anche nella bassa comasca ed avvistamenti, seppur rari, hanno quest’estate riguardato anche la periferia di Saronno. Ce ne sono molti anche nel Parco Pineta, e proprio nei giorni scorsi gli animalisti sono di nuovo scesi in campo contro gli abbattimenti ma perchè siano trovate soluzioni alternative.

24082022