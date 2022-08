x x

SARONNO – Seconda uscita stagionale, oggi, per il Fbc Saronno che come sabato scorso, torna a mettersi alla prova contro una squadra di categoria superiore, l’Eccellenza. Alle 20 odierne i biancocelesti giocheranno contro la Cisanese, allo stadio di via Ca de Volpi 7 a Cisano Bergamasco.

La prima uscita con la Trevigliese si era chiusa col risultato di 3-1 per i bergamaschi, ora dunque un altro test di “qualità” per consentire a mister Danilo Tricarico di rivedere all’opera la squadra e facendo ruotare tutti i giocatori della rosa, ovviamente il punteggio finale non contenerà nulla, in vista del debutto ufficiale di sabato sera nella Coppa Italia di Promozione, allo stadio di via Laratta a Lazzate contro la Besnatese; inizio alle 18.

(foto Fbc Saronno/Andrea Elli)

