SARONNO – Torna al liceo Legnani, nelle vesti non più di insegnante, ma di dirigente scolastico, Chiara Lanzani, che dal 2019 ha guidato il liceo Cavalleri di Parabiago, al suo posto nell’istituto parabiaghese, entrerà in carica Simone Finotti. Lanzani torna nel liceo saronnese dopo che vi ha insegnato diversi anni.

Negli anni di dirigenza facenti capo a Chiara Lanzani, il Cavalleri di Parabiago è entrato nella rete delle Scuole Smart, ed è salita nelle classifiche di Eduscopio tra le scuole che meglio preparano all’università.

Per quanto riguarda il nuovo dirigente scolastico del Cavalleri di Parabiago, Simone Finotti, egli lascia la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo di via dei Salici a Legnano, tuttora senza un nuovo dirigente scolastico.

