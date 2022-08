x x

SARONNO – C’è un pizzico di Saronno nella nazionale italiana che ha conquistato il primo posto al Blind Baseball International Cup, il torneo internazionale organizzato dal Wbsc World governing body of baseball and softball.

Tra gli atleti azzurri Giuseppe Rosafio noto atleta saronnese reduce da vittorie anche nel mondo dell’atletica e capitano dei Patrini di Malnate di baseball (attualmente prima in classifica per lo scudetto).

La Nazionale è partita da Bologna (dove è nato il primo team del Belpaese di baseball per ciechi) e poi in Olanda ha affrontato il torneo diviso in due gironi vincendo la finale contro la Gran Bretagna con il risultato di 10-0.

“E’ stato davvero un bel momento – spiega il saronnese – non solo per la vittoria e per l’occasione di far conoscere questo sport. La Nazionale ha poi credo un riuscito mix tra veterani, come me, e new entry. Eravamo 13 giocatori e altrettanti tecnici. In Olanda ci hanno accolto con calore con oltre 1200 spettatori. Sono davvero onorato di aver vestito la maglia la nazionale e aver vissuto questa bella esperienza”.

Alla competizione, un appuntamento propedeutico di preparare le Paraolimpiadi, hanno partecipato oltre all’Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Francia.

