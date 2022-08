x x

SARONNO – Non ce l’ha fatto il 62enne che ieri mattina è rimasto ferito in un incidente stradale. Il caronnese si è spento ieri pomeriggio all’ospedale di Legnano dove è stato portato d’urgenza dopo il sinistro. Lo scontro tra una Mazda e la bici su cui viaggiava il 62enne residente a Caronno è avvenuto alla porte della frazione Bariola tra via Lainate e via Rossini.

Sul posto è intervenuta l’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che si sono occupati di prestare le prime cure all’uomo. Una volta stabilizzate le condizioni è stato trasferito all’ospedale di Legnano dove si è spento nel pomeriggio. La polizia locale del comando cittadino ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso. I veicoli sono stati posti sotto sequestro e un fascicolo con tutti i riscontri è stato inviato all’autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

