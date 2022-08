x x

CERIANO LAGHETTO – “Firmata ieri la convenzione che unisce i corpi di polizia locale dei Comuni di Ceriano Laghetto e Cogliate, un bellissimo esempio di collaborazione tra amministrazioni amiche, a servizio dei cittadini”: così il sindaco cerianese, Roberto Crippa, annuncia il varo di questa iniziativa con il collega cogliatese, Andrea Basilico.

A Ceriano l’iniziativa ha ricevuto il disco verde nell’ultimo consiglio comunale. La nuova convenzione è stata votata all’unanimità, per il servizio di polizia locale che dal 1 settembre vedrà un unico comando tra Cogliate e Ceriano Laghetto. La convenzione tra i due Comuni confinanti prevede una graduale “fusione” tra gli organici delle polizie locali, estendendo le competenze dell’una sul territorio dell’altra e viceversa. Insomma, dal prossimo 1° settembre e per i prossimi due anni, a Ceriano Laghetto e Cogliate ci saranno pattuglie operative “miste” di operatori che sono in organico all’uno o all’altro Comune. La gestione e il coordinamento del servizio saranno affidati ad un comandante scelto dal sindaco del Comune capofila della convenzione, ovvero Ceriano Laghetto, di concerto con la “conferenza dei sindaci”. Al momento l’accordo riguarda solo i Comuni di Ceriano e Cogliate, ma l’idea condivisa è quella di arrivare presto a coinvolgere anche altri Comuni delle “Alte Groane” come Misinto e Lazzate. Obiettivo dell’accordo è quello di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’intero servizio operativo sul territorio e ottenere dei risparmi attraverso economie di scala sull’acquisto di strumenti e canoni annui di servizi.

26082022