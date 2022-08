x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore comunale alla Cultura Laura Succi in merito alla distruzione della Biblioteca di Sarajevo

Sono passati 30 anni dalla distruzione della Biblioteca di Serajevo da parte delle milizie serbe il 26 agosto 1992, distruzione programmata e fortemente voluta, per colpire la città e, di conseguenza, tutta la nazione.

Libri antichi, manoscritti preziosissimi sono andati perduti. La popolazione civile, insieme ai bibliotecari e alle forze dell’ordine, correva sotto il tiro dei cecchini, rischiando la vita, per salvare il maggior numero possibile di documenti.

Colpire il luogo della cultura e dell’incontro, distruggere la capacità di convivere fra religioni diverse che ha sempre caratterizzato Serajevo, questo l’obiettivo dell’operazione.

Sono stati necessari 18 anni di lavoro per ricostruire questo splendido luogo così com’era, per riportarlo ad essere il cuore della città, spazio per la cultura e per l’incontro. Da tutta Europa governi ed istituzioni culturali hanno donato libri per ricostituire il patrimonio andato perduto, ad oggi ancora la biblioteca è utilizzata solo come spazio espositivo e visitata per la sua splendida architettura, ma non è ancora tornata ad essere luogo di lettura e consultazione. Dietro questa azione barbara e selvaggia c’era la consapevolezza che cancellare la storia e la cultura di un popolo significa annullarne l’identità. Serajevo ha saputo resistere trovando proprio nella sua natura di città multiculturale la forza di rinascere. Ricordare questi eventi oggi, quando ci sembravano ormai retaggio di un passato lontano, non è purtroppo inutile.

