CARONNO PERTUSELLA – Movimentato episodio giovedì a Caronno Pertusella dove in corso della Vittoria si è verificato un incidente con la conducente di un’Audi che si è allontanata subito dopo l’impatto con un’utilitaria senza nemmeno assicurarsi delle condizioni di salute dell’altra automobilista.

Pochi minuti dopo il sinistro gli agenti hanno ritrovato l’auto, ancora danneggiata, parcheggiata in via Roma a poca distanza dal luogo dell’incidente. Una breve indagine e sono risaliti alla proprietaria una giovane di origine albanese senza patente. La posizione della conducente è ora al vaglio del comando cittadino: se all’altra automobilista saranno riscontrate ferite o lesioni in seguito all’impatto per lei arriverà l’acusa di omissione di soccorso in caso contrario dovrà comunque rispondersi dei danni provocati, della guida senza patente e di essersi allontanata dal luogo di un sinistro.

