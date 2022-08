x x

SARONNO – Quasi tutte le sedie posizionate occupate e una decina di persone in piedi così ieri sera la città di Saronno ha accolto la proposta musicale dell’Amministrazione comunale in Villa Gianetti.

Alle 21,15 è iniziata l’esibilizione di “Cuori con le Ali, gruppo composto da 12 elementi tra cantanti e ballerine che con la regia di Fabio Rox hanno proposto “Quando canta il cinema” un omaggio musicale a temi indimenticabili legati al grande schermo, un carosello di più di 40 canzoni, senza tempo né età, in un tempo compreso dal 1937 al 2008.

Tra le proposte parti della colonna sonora di “Casablanca”, “Mago di Oz”, “West side story”, “Titanic” e “Colazione da Tiffany”.

Tra i presenti anche il vicesindaco e assessore alla Cultura Laura Succi.

