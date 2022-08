x x

COGLIATE – “Un grazie di cuore agli uomini dell’Arma dei carabinieri che, dopo un lungo inseguimento, l’altro sono riusciti a bloccare un fuggitivo. Arresto che si aggiunge ad un secondo fatto pochi giorni fa di un ennesimo spacciatore! Grazie ragazzi siete un orgoglio nazionale!” Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

L’intervento del primo cittadino prende spunto dall’episodio dell’altro giorno del quale parla ancora tutto il paese: una Opel Meriva intercettata da una pattuglia nella vicina Ceriano Laghetto, inseguita nelle strade di Cogliate e che, quando si è trovata davanti ad una gazzella che si era messa di mezzo per la strada, compiendo una azzardata manovra ha finito per schiantarsi contro il muretto di una casa. Vicenda sulla quale sono adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine che indagano per chiarire i motivi della precipitosa fuga.

(foto archivio: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, con le forze dell’ordine)

