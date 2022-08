x x

SARONNO – “L’estate sta finendo e un anno se ne va ma purtroppo ancora nessuna risposta arriva dall’Amministrazione comunale sulla tanto sbandierata rivoluzione di Saronno Servizi”.

Inizia con la citazione anni Ottanta l’intervento di Gianpietro Guaglianone capogruppo di Fratelli d’Italia che torna ad accendere i riflettori della politica sul tema dei numerosi contratti che devono essere stipulati dal comune con la Saronno Servizi per effetto della riorganizzazione fortemente voluta dall’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi ma di cui ancora non si sa nulla.

“Il 30 giugno era stata annunciata dall’amministrazione come data in cui si sarebbero visti i provvedimento di questo iter e invece nulla, nella commissione bilancio del 19 luglio su mia domanda l’assessore D’Amato ha risposto, in sintesi, che si stanno analizzando le situazioni e che se non ci fosse stato agosto nel mezzo in venti giorni si sarebbero sottoscrtitti i contratti”

Una risposta che, ammette Guaglianone, ha lasciato il consigliere basito: “Bastava rispettare i tempi che la stessa amministrazione si era data cioè il 30 giugno per non essere costretti ad aspettare settembre, ma oramai l’amministrazione Airoldi sul rispetto dei tempi è stata bocciata da tutti i saronnesi su diversi temi”.

L’esponente di Fratelli d’Italia rilancia: “La mia richiesta è sempre quella: “Cara Amministrazion a che punto siete?” ma soprattutto non vi sembra il caso di sbrigarvi visto che l’aver “dilatato” cosi tanto i tempi andarà a scontrarsi con il “Ddl concorrenza”?”. Saronno Servizi è una risorsa per Saronno, per la città tutta e non deve essere rallentata nella sua azione dall’amministrazione Airoldi”.

Pur di avere risposte Guaglianone, non nuovo agli appelli a Mimmo D’Amato e Augusto Airoldi rilancia anche al presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo: “Ho apprezzato la concretezza e l’impegno di Insinnamo che ha parlato di Saronno Servizi in due interviste ad agosto, spero che almeno da lui arrivino risposte, almeno per garantire una doverosa trasparenza, e soprattutto provvedimenti e passi concreti”.

