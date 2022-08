x x

VARESE – Oggi alle 19 sul Lago Maggiore a Ranco per cause in corso di accertamento un gommone e un imbarcazione si sono scontrati, alcuni degli occupanti sono stati sbalzati in acqua. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, del distaccamento di Ispra congiuntamente alla guardia costiera e al personale sanitario.

A bordo dei due natanti risultavano rispettivamente: due persone sul gommone (illese) mentre sulla barca 7 persone di cui 4 minori (5 feriti, uno di 2 anni). Gli operatori hanno collaborato col personale sanitario per soccorrere i feriti. Nessuno è apparso in pericolo di vita.

28082022