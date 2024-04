Varesotto

MALNATE – Vandalizzata la sede del Partito democratico a Malnate, in via Volta 15; i muri sono stati imbrattati con la firma dei “No vax”. “Inaccettabile quanto successo la scorsa notte, un danno molto esteso con frasi intimidatorie in vista delle prossime elezioni Europee e Amministrative” rimarca il consigliere regionale Samuele Astuti, esponente del Pd varesino.



Prosegue Astuti: “Voglio esprimere la mia vicinanza alla comunità democratica malnatese ed anche alla redazione di Varesenews, anch’essa colpita da atto vandalico durante la stessa notte. Atti intimidatori come questi vanno fermamente condannati e mai sottovalutati”. Su questi episodi sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine; nei giorni scorsi i “No vax” che si oppongono alle vaccinazioni, avevano preso di mira la recinzione del cimitero di Rovellasca nel vicino comasco.

