Varesotto

VARESE – Si parte il 21 aprile, con l’evento “Fontane del Borgo”, in programma al Sacro Monte di Varese. Si fa tappa poi al Parco Archeologico di Castelseprio, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e al Monte San Giorgio. Sono quattro le mete scelte per l’edizione 2024 di “Un Patrimonio di tutti: tra acque e beni Unesco del nostro territorio”, iniziativa che vede in cabina di regia Alfa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese, e Unesco, con la collaborazione di Archeologistics.

Alla scoperta di… Sacro Monte di Varese – Un Santuario con monastero, un borgo, un viale e tre musei: il Sacro Monte è un luogo dove continuo è il dialogo tra fede, arte e natura. Andremo a scoprirlo con percorsi lungo i suoi sentieri, le sue fonti d’acqua e le collezioni artistiche dei musei; Monte San Giorgio – Dal sito archeologico, affacciato sulle acque del lago Ceresio, seguendo il sentiero dei fossili, ci metteremo in cammino nei boschi luoghi dei ritrovamenti, per ammirare panoramici scorci sul lago e scoprire il “mare di Besano” e i reperti del suo museo; Eremo di Santa Caterina del Sasso – Costruito su una parete rocciosa a picco sul lago, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso è uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. L’Eremo fa parte della Riserva di Biosfera Mab Unesco “Ticino, Val Grande, Verbano”; Parco Archeologico di Castelseprio – L’area archeologica di proprietà ministeriale e la chiesa di S. Maria Foris Portas costituiscono un unicum europeo per la portata e il valore storico-artistico, tanto da essere dichiarati nel 2011 patrimonio Unesco all’interno del sito seriale “Longobardi in Italia. I luoghi del potere 568 – 774 d.C”.