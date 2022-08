x x

GERENZANO / TURATE – Ladruncolo in azione nei garage a Gerenzano: l’episodio è accaduto l’altra notte, ne ha presi di mira due ed ha preso una bici da donna e alcuni oggetti trovati una automobile che era posteggiata in uno dei box. Ma è stato notato, mentre se ne andava, da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è stato bloccato. L’uomo, che ha 32 anni ed è residente a Turate, è stato già ieri sottoposto a processo per direttissima al tribunale di Busto Arsizio dove il giudice ha disposto la convalida del fermo e gli arresti domiciliari.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri in servizio notturno nella zona)

31082022