CISLAGO – Malore lungo la provinciale 21 alla periferia di Cislago, praticamente al confine con Gorla Minore: l’allarme è scattato ieri alle 20 e sul posto Areu, il coordinamento regionale del 118 per le emergenze sanitarie, ha inviato una ambulanza del Sos Mozzate ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. I soccorritori hanno presto individuato un 41enne in difficoltà: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Castellanza per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

In zona si tratta, quest’estate, dell’ennesimo intervento dell’autolettiga per questioni legate all’eccessivo consumo di alcol.

(foto archivio: ambulanza in servizio serale sul territorio)

31082022