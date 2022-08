x x

SARONNO – La piscina di via Miola dà il via alla stagione invernale con un calendario aggiornato e con una offerta di corsi ancora più completa e versatile, mirata a soddisfare le esigenze di un ampio bacino di utenti.

Lo slogan “La vita è questione di stile: noi li abbiamo tutti!” sottolinea quanto la piscina sia una realtà fondamentale nella vita individuale di tanti cittadini con percorsi di vita ed esigenze differenti. Grazie alla sua offerta, è un punto di riferimento importante per ogni fascia d’età. Dai neonati agli anziani, tutti in piscina possono trovare gli stimoli giusti per soddisfare esigenze differenti: migliorare la propria salute, curare la propria forma fisica, superare la fobia dell’acqua o concedersi un momento di divertimento e cura di sé.

Dal 1° settembre iniziano i corsi adulti, dal 5 settembre tutti i corsi bambini.

CORSO SUB WATER DIVER PSS e junior Open, primo livello con brevetto internazionale per immersioni vino a 18m. Impara a fare immersioni con noi e vivi una nuova avventura tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.

ACQUA-CROSS FIT l’acqua cross-fit è un’attività fortemente innovativa e molto coinvolgente che permette di allenare ogni parte del corpo. Prende spunto dal classico cross-fit alternando esercizi in acqua e terrestri.

TRAINING POSTURAL nasce con l’intenzione di migliorare il lavoro posturale in acqua, lavorando in maniera specifica sulla zona del core (addominali) si svolge in acqua bassa con musica lenta. Si basa sulla resistenza, equilibrio e galleggiamento.

A grande richiesta si riconfermano i corsi NUOTO -FOBICI, per chi ha il terrore dell’acqua, il TOTAL WATER TEEN, mirato ai ragazzi 14/18- basi della pallanuoto, varie discipline acquatiche e l’ACQUA POLE– grande successo del 2021.

Non mancheranno gli appuntamenti domenicali con la CAGE- palestra acquatica a circuito, per far passare ai nostri utenti una domenica in compagnia, per un allenamento intensivo come in palestra.

Una buona notizia per i nuotatori, sono stati ampliati gli orari del nuoto libero nelle mattine di lunedì e mercoledì dalle 7 alle 15.30 continuato, e del venerdì dalle 9 alle 15.30.

Non mancheranno eventi speciali per i bambini, nei periodi di Natale e Carnevale.

“Tutti i nostri ambienti – rimarca l ’amministratore unico Cesare Fusi – vengono sanificati costantemente, rimangono nell’impianto tutte le postazioni per la disinfezione delle mani e le altre disposizione in chiave anti pandemica”.

