SOLARO – Si completa con lo 0-0 senza grandi emozioni, l’altra sera a Fagnano Olona fra Valle Olona e Universal Solaro, il quadro della Coppa Italia di Promozione. Per i solaresi è stato il debutto ufficiale in questa stagione, perchè domenica avevano riposato. Con il pari restano in corsa per il passaggio al prossimo turno, al quale accede solo la prima classifica di ogni raggruppamento a tre.

Risultati. Domenica 28 agosto Mariano-Valle Olona 0-0, mercoledì 31 agosto Valle Olona-Universal Solaro 0-0, mercoledì 14 settembre Universal Solaro-Mariano. Classifica: Valle Olona 2 punti, Mariano e Universal Solaro 1.

(foto archivio: Universal Solaro in azione di gioco in un precedente match)

02092022