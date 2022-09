x x

SARONNO / TRADATE – Al rientro dalle vacanze i cittadini della provincia di Varese possono prenotare l’accesso agli sportelli di 4 uffici postali della città e 52 della provincia tramite il sito poste.it e l’App Ufficio Postale, per rendere più agevole il ritiro di raccomandate, assicurate, atti giudiziari e pacchi giacenti per assenza del destinatario durante le ferie e per il pagamento di bollettini. Per prenotare il proprio ritiro o il pagamento tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare la sede postale presso la quale si trova l’oggetto giacente o la sede più comoda per effettuare il pagamento e scegliere tra due opzioni: “Mettiti in fila” che permette di visualizzare in tempo reale il numero di clienti in attesa oppure “Prenota turno”, che consente di scegliere il giorno e l’orario preferito.

Una volta selezionata la scelta si otterrà un ticket elettronico con il numero di prenotazione.

Per prenotare tramite sito, invece, è possibile digitare nome o indirizzo dell’Ufficio Postale richiesto, selezionare la sede sulla cartina e premere il tasto “prenota ticket”. Anche in questo caso si potrà scegliere di visitare immediatamente l’Ufficio, selezionando “mettiti in fila” oppure programmare la visita per un momento successivo con il tasto “prenota turno”. Nel secondo caso si riceverà direttamente all’indirizzo mail inserito, il ticket da presentare allo sportello nella data e nell’orario prescelti.

L’elenco degli uffici abilitati è il seguente:

ALBIZZATE ANGERA ARCISATE AZZATE BREBBIA BUSTO ARSIZIO – Via Mazzini 9 BUSTO ARSIZIO 3 – Via Ragazzi del ‘99 3/A CAIRATE CANTELLO CARDANO AL CAMPO CARNAGO CARONNO PERTUSELLA CARONNO VARESINO CASSANO MAGNAGO CASTELLANZA – Via Bernocchi 1 CASTELLANZA 1 – Via San Camillo 2 CASTIGLIONE OLONA CASTRONNO CAVARIA CON PREMEZZO CISLAGO CITTIGLIO FAGNANO OLONA FERNO GALLARATE – via Vespucci 9 GALLARATE 2 – Piazza Zaro 3 GAVIRATE GAZZADA GERENZANO GORLA MINORE INDUNO OLONA LAVENA PONTE TRESA LAVENO MOMBELLO LONATE POZZOLO LUINO MALNATE MARNATE MORAZZONE MORNAGO OLGIATE OLONA ORIGGIO SAMARATE SARONNO – via Varese 130 SARONNO 1 – Via Manzoni 10 SESTO CALENDE SOMMA LOMBARDO TRADATE UBOLDO VARESE 1 – via del Cairo 21 VARESE 2 – Via Pasubio 2 VARESE 9 – via Daverio 156 VARESE V.R. – Viale Milano 11 VEDANO OLONA VENEGONO INFERIORE VENEGONO SUPERIORE VERGIATE VIGGIU’

Poste Italiane ricorda che il pagamento di bollettini di conto corrente è possibile anche online tramite il sito, l’APP BancoPosta o al proprio domicilio prenotando il servizio sul sito www.poste.it sezione Servizi al Cittadino, servizi a domicilio

(foto: l’ufficio postale centrale di via Varese a Saronno)

02092022