SARONNO – Azione Saronno dà voce alla preoccupazione dei genitori saronnesi per un servizio essenziale come quello del pre e del post scuola. “Apprendiamo – spiegano in una nota gli attivisti del partito di Carlo Calenda – da diversi genitori preoccupati che in alcune scuole primarie della città non è ancora garantito il servizio di pre e post scuola a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti”.

Un problema che effettivamente si era presentato anche l’anno scorso quando proprio gli attivisti erano intervenuti aveva acceso i riflettori del dibattito cittadino sul tema poi affrontato dall’Amministrazione comunale.

Proprio per questo la presa di posizione di Azione è forte: “Ancora una volta si è arrivati a settembre senza certezze e questa insicurezza si riversa addosso alle famiglie.Speriamo che, come lo scorso anno, si accolga la nostra proposta e si garantiscano i servizi anche negli istituti in cui non si fossero raggiunti i numeri minimi”.

(foto archivio)

