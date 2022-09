x x

ROVELLASCA / ROVELLO PORRO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio odierno per un uomo caduto dalla bici a Rovellasca: il fatto è successo alle 19.20 in via Meucci. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, il ciclista si è presto ripreso e infine è stato trasportato in autolettiga all’ospedale di Saronno per le cure del caso.

Oggi alle 12 a Rovello Porro sulla provinciale 118 al confine con Cogliate e Saronno scontro fra due automobili, con due donne che sono rimaste contuse. Di 20 e 49 anni, non hanno comunque riportato gravi lesioni.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

