CARONNO PERTUSELLA – Incontro senza sbavature, sabato pomeriggio e sera, per la Rheavendors Caronno che vincendo l’incontro col fanalino di coda Bussolengo nell’ultima giornata di regular season si è aggiudicata il primo posto nel girone B: settimana prossima nella semifinale scudetto affronterà la seconda del girone A, ovvero l’Mkf Bollale (mentre Saronno, vincitore nel girone A, incontrerà Forlì).

A Bariola oggi caronnesi concentratissime. In gara 1 successo Rhea per 2-0, attenta prova in pedana di lancio di Sara Riboldi (5 strike out all’attivo) e punti decisivi al terzo inning.

In gara 2 3-0 per Caronno grazie ad un punti al primo inning e due punti al quarto inning. Sugli scudi la lanciatrice cubana della Rhea, Yilian Tornes ha concluso con 12 strike out all’attivo.

In contemporanea, doppia vittoria dell’Inox Team Saronno contro Collecchio.

03092022