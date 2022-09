x x

SARONNO – Si terrà stasera alle 21 al teatro Regina Pacis di via Roma 119, l’incontro con monsignor Francesco Brugnaro, emerito Arcivescovo di Camerino e San Severino nelle Marche, che approfondirà coi presenti i principali temi dell’ecologia integrale proposti dall’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.

“Il Creato invita a un diverso modo di esistere delle persone e delle nazioni! Urge una necessaria e buona conversione umana per un’ecologia sostenibile. Come l’ecologia interessa la nostra vita quotidiana? Come l’ecologia umanizza la vita?”.

Questi i quesiti ai quali si cercherà di dare risposta insieme, “con l’augurio che le suggestioni della serata si tramuteranno in concrete azioni quotidiane della nostra comunità, fondamentali per migliorare lo stato di salute della nostra terra”.

Nella sua lunga carriera ecclesiastica, monsignor Brugnaro ha avuto l’incarico di osservatore per la Santa Sede all’Onu: “E’ un grande onore poterlo ospitare nella nostra città nella cornice di Terra Mater, il festival per il futuro del pianeta”.

