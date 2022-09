x x

SARONNO – “Recentemente i residenti di via Colombo sono stati vittime del furto della statua della Vergine Maria posta nell’edicola sacra. Un gesto di carattere vandalico e sacrilego, visto il forte carattere simbolico e religioso dell’oggetto di culto, che ha interessato subito il senatore Stefano Candiani, che, come noto, è molto sensibile riguardo la tematica”.

Inizia così la nota della Lega di Saronno che fa il punto su una recente iniziativa in risposta al furto della statua della madonnina avvenuta nell’edicola sacra che si trova dietro l’ospedale.

“Così, visto l’assenza di una risposta da parte dell’amministrazione, nonostante l’appello dei residenti, su invito del senatore, la sezione di Saronno ha deciso di intervenire e insieme a Candiani il 2 settembre è stata consegnata ai residenti una nuova statua raffigurante la Vergine Maria, che è stata collocate nell’edicola sacra”

E concludono: “Con l’auspicio che certi gesti non si verifichino più ringraziamo il senatore Stefano Candiani per l’interessamento e i residenti per la cura che hanno sempre dedicato all’edicola”.

(foto d’archivio: l’edicola sacra prima del furto)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn