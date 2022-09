x x

MILANO – In Lombardia è tempo di Smart Mobility. Le nuove tecnologie, infatti, le infrastrutture di connettività (5G, IoT ecc.) e per la mobilità (parcheggi, reti di ricarica, segnaletica, veicoli), nonché soluzioni e servizi innovativi sono pronte per rivoluzionare il trasporto di persone e merci. Per facilitare questo passaggio, la Regione Lombardia ha previsto una Manifestazione di interesse (che mette a disposizione 25 milioni di euro) rivolta alle Università e agli Enti di ricerca pubblici, ai Comuni, alle Province e alle agenzie di trasporto e mobilità affinché presentino proposte di investimento sul territorio lombardo per iniziative di Smart Mobility Data Driven.

“Cerchiamo progetti concreti e di alto valore innovativo – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione – che aprano nuove frontiere per offrire ai cittadini l’esperienza di una mobilità facilmente accessibile, sicura e sostenibile”.

Le proposte potranno essere presentate sulla Piattaforma regionale Bandi On Line a partire dalle 10 del 19 settembre fino alle 16 del 19 ottobre. Solo le proposte selezionate tramite la Manifestazione potranno accedere al Bando, di successiva emanazione. Le soluzioni innovative e di eccellenza per una mobilità intelligente, dovranno consentire, ad esempio, di semplificare le modalità di fruizione dei trasporti, di orientare gli utenti verso una mobilità più sostenibile, aumentare la sicurezza negli spostamenti, accelerare l’offerta di nuovi servizi grazie alla condivisione dei dati e all’attivazione di dinamiche di open innovation.

L’iniziativa è un nuovo importante tassello della strategia regionale che mira a fare della Lombardia un hub europeo di ricerca e innovazione sulla mobilità. Un percorso che la Lombardia ha intrapreso lavorando in stretta collaborazione con gli Atenei lombardi, le imprese dell’automotive e con tutti i protagonisti di questo mondo in profonda trasformazione, compresi i cittadini. E la recente selezione del nostro territorio quale sede principale del Centro nazionale mobilità sostenibile finanziato dal Pnrr non è che la naturale conseguenza di questo impegno congiunto.

Il progetto nasce nell’ambito dei progetti nazionali Pnrr “Centro nazionale per la ricerca sulla mobilità sostenibile” e “Maas for Italy”, e in coerenza con le strategie negli ambiti della “Ricerca & innovazione” e della trasformazione digitale della stessa Regione Lombardia.

