VARESE – I vigili del fuoco della Lombardia sono impegnati a causa di una perturbazione che ha colpito la regione. Nelle ultime ore, infatti, la Lombardia ha subito gli effetti di una violenta perturbazione che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in diverse province. “Numerosi sono stati gli allagamenti e le richieste per il taglio di piante lungo le sedi stradali” fanno sapere dal comando regionale dei pompieri.

Le province più colpite

Le province maggiormente colpite sono state:

– Bergamo: con 40 interventi.

– Mantova: con 50 interventi.

– Lodi: con 15 interventi

– Varese: con 15 interventi.

Nel pomeriggio, invece, i vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati per una ricerca persona in seguito alla segnalazione del mancato rientro di un religioso dopo un’escursione sul monte Montorfano. Al fine di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso, è stata attivata sul posto l’Unità di comando locale. Per supportare le operazioni di ricerca, sono stati inoltre chiamati gli operatori VF della Direzione regionale Lombardia che, dotati di strumentazione avanzata Imsi Catcher, sia montata su droni che portatile a spalla, sono stati in grado di rintracciare il segnale del telefono cellulare del disperso. Grazie alla posizione indicata dal dispositivo di ricerca, è stata individuata la persona, purtroppo senza vita. Essendo la zona particolarmente impervia, è stato necessario richiedere il supporto del Reparto volo di Malpensa. Gli elisoccorritori a bordo del Drago 141 hanno effettuato il recupero del corpo utilizzando la manovra al verricello, mettendo successivamente la salma a disposizione delle autorità competenti.

