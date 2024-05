ilGro

SARONNO – Dal 22 maggio all’11 ottobre ritorna “La Festa della filosofia” di associazione Nonsolosophia ed edizioni Albo Versorio, che per la XIV edizione presenta il titolo: “Natura, uomo e intelligenza artificiale”.

La nuova edizione della rassegna approfondirà, attraverso l’originale sguardo della filosofia, gli interrogativi che ruotano intorno agli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale. La rivoluzione digitale, alla quale stiamo assistendo, introduce infatti nuove sfide e questioni che non toccano soltanto l’ambito scientifico, ma interrogano anche quello filosofico, artistico, letterario, musicale e cinematografico. Attraverso il dialogo e i diversi spunti di riflessione offerti dai relatori che prenderanno parte all’iniziativa, il tema dell’intelligenza artificiale sarà quindi approfondito in senso multidisciplinare, incrociando le prospettive della filosofia teoretica, dell’etica, della politica, ma anche dell’informazione e della comunicazione, della letteratura, del cinema e della musica.

Il programma prevede numerosi incontri itineranti, che si terranno presso suggestive location, con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientifici italiani. Oltre ad alcuni relatori già coinvolti nel corso delle edizioni precedenti, come Paolo Bellini, Vincenzo Costa, Massimo Donà, Vito Mancuso, Massimo Marassi, Natascia Mattucci, Fabrizio Sciacca e Armando Torno, quest’anno fra gli ospiti ci saranno anche altri intellettuali di grande rilievo, come Angelo Costanzo, Gianluca Cuozzo, Roberta Lanfredini, Roberto Mancini, Matteo Negro, Piergiorgio Odifreddi, Luca Oliva e Nicla Vassallo. La manifestazione prevede inoltre un “festival dentro il festival”, con il programma “Abitatori del tempo 2.0”, organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Europeo-Palazzo Arese Borromeo e il Comune di Cesano Maderno. Dal 14 giugno al 7 luglio, il programma ospiterà quattro incontri a Cesano Maderno, dedicati all’approfondimento del tema “Intelligenza artificiale e filosofia”, con i relatori Antimo Cesaro, Mauro Crippa, Giuseppe Girgenti, Maria Russo, Roberta Sala ed Erasmo Silvio Storace.

La Festa della Filosofia 2024 include altresì il ciclo di incontri “La parola ai giovani”, ideato per l’intervento degli studenti universitari, dei neolaureati e dei giovani dottorandi, che ospiterà un evento a Bresso, con le relatrici Giulia Colasanti e Chiara Melesi, e tre appuntamenti ad Arese, con le relatrici Laura Misuraca, Alessandra Micol Caprioli e Giorgia Toppi.

La direzione artistica degli incontri filosofici è affidata al Prof. Erasmo Silvio Storace, Docente di Filosofia politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura ed è organizzata dai Comuni di Arese, Bresso, Cesano Maderno, Cormano, Lainate, Muggiò, Nova Milanese, Saronno e Turate, con la collaborazione del Centro Culturale Europeo-Palazzo Arese Borromeo, l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, l’Associazione “L’isola che non c’è” di Saronno e l’Università della Terza Età di Bresso.

L’ingresso per tutti gli eventi è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni sul programma e sulle sedi, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it.

Il programma nel dettaglio

La Festa della Filosofia comincia il 22 maggio a Lainate con Massimo Donà, che interviene sul tema “Gli artifici dell’intelligenza. Cos’è l’intelligenza artificiale?”, a cui seguono l’incontro del 26 maggio “Che cosa significa pensare? Tra filosofia e intelligenza artificiale” a Muggiò, con Roberta Lanfredini e Luca Oliva, e l’evento “Media e filosofia nell’epoca dell’intelligenza artificiale” del 6 giugno, a Bresso, con Paolo Bellini e Vincenzo Costa.

Gli incontri di filosofia proseguono a Cesano Maderno il 14 giugno con Antimo Cesaro e Roberta Sala, che intervengono sul tema “Le fragilità della democrazia nell’epoca dell’intelligenza artificiale”, il 20 giugno con Erasmo Silvio Storace e Armando Torno, che intervengono sull’argomento “Gli artifici dell’intelletto e i rischi dell’intelligenza artificiale”, il 27 giugno con l’incontro “Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale” di Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti, e il 4 luglio con Maria Russo, che interviene sull’argomento “Quando il cinema immagina l’intelligenza artificiale”.

Il 7 luglio la rassegna arriva a Nova Milanese, che ospita l’incontro “Intelligenza naturale e intelligenza artificiale” con Vito Mancuso.

La rassegna prosegue il 19 settembre a Cormano, con l’incontro “Uomo, natura e tecnologia” di Gianluca Cuozzo e Massimo Marassi e il 20 settembre a Saronno con Matteo Negro, che riflette sul tema “L’intelligenza artificiale e la scomparsa del mondo umano”.

Il 22 settembre Arese ospita l’incontro “Libero pensiero, intelligenza artificiale e tecnologia” con Nicla Vassall, mentre il 29 settembre la rassegna arriva a Turate, con Angelo Costanzo e Fabrizio Sciacca che intervengono sul tema “Diritto, politica e intelligenza artificiale”.

La rassegna si conclude a Saronno, che il 1° ottobre ospita il penultimo incontro “Fenomenologia della violenza e vie della nonviolenza nel mondo digitale” con Roberto Mancini e Natascia Mattucci, e l’ultimo evento dell’11 ottobre “Intelligenze artificiali: ‘sogni e incubi’” con Piergiorgio Odifreddi.

Il programma “La parola ai giovani” si apre a Bresso il 30 maggio, con Giulia Colasanti e Chiara Melesi, che intervengono sul tema “Uomo e tecnica: una relazione originaria” e prosegue con tre appuntamenti ad Arese: il 12 settembre con Laura Misuraca, che interviene sul tema “L’origine dell’autocoscienza nello sguardo dell’altro”, il 26 settembre con Alessandra Micol Caprioli, che riflette sul tema “Spazi urbani e spazi digitali: differenza dell’agire” e il 10 ottobre con Giorgia Toppi, che interviene sul tema “Eros e bellezza a partire da Platone”.

