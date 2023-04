Cecchetti (Lega): “Bene inaugurazione Lainate-Rho, ora impulso ad altre infrastrutture”

x x

LAINATE – “Bene l’inaugurazione della nuova via di collegamento tra la Sp 119, in corrispondenza dello svincolo di Lainate, e la SP101 per connessione fra la Strada Statale del Sempione, il nuovo svincolo autostradale della A8. Questa infrastruttura, realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma, permetterà di snellire il traffico sull’asse tra Rho e Lainate, migliorando la viabilità del territorio e gli spostamenti dei pendolari e dei residenti, evitando circolazione di mezzi pesanti nei centri urbani di Rho e Lainate. Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Prosegue Cecchetti: “Negli ultimi mesi , grazie alla spinta del ministro Matteo Salvini, c’è stata un’importante accelerazione nella realizzazione e nel completamento delle infrastrutture attese da decenni dall’area Nord dell’hinterland milanese, dalla bretella di collegamento tra tangenziale Nord e autostrada dei Laghi a Paderno all’apertura della quarta corsia mobile nel tratto Cormano-Certosa della A4: bene così!“

