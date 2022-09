x x

SARONNO – Ripartono gli “open weeks” dell’osa dal 26 settembre 2022. Si terranno al Campo Sportivo in via Biffi 5.

Sono divisi nei seguenti gruppi: gioco motorio e avviamento allo sport (4-10 anni); Baby eso (scuola materna); atletica leggera (11-14 anni); esordienti (elementari); giovanili (11-14 anni).

E’ possibile iscriversi da fine agosto ed è richiesto il certificato medico.

Per informazioni consultare il sito www.osasaronno.it o chiamare al 349-3102218 o al fisso 02-96709188.

