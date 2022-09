x x

SARONNO – Febbre da derby a Saronno e Ceriano Laghetto: la prima partita ufficiale della stagione, primo turno di Coppa Provincia di Terza categoria, vede infatti di fronte Amor sportiva e Frazione calcistica Dal Pozzo. Sotto i riflettori soprattutto quest’ultima formazione, con i molti innesti di qualità che hanno caratterizzato il periodo estivo, in gialloverde sono approdati tra gli altri anche gli ex saronnesi Puzziferri e Maggiore, elementi che hanno sempre militato nelle categorie superiori.

Si gioca mercoledì 7 settembre alle 20.45 sul campo del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo 42 a Saronno. Arbitro designato è Andrea di Niccolò di Legnano.

(foto: tifosi del Dal Pozzo)

06092022