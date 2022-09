x x

SAN GIULIANO MILANESE – I vigili del fuoco dalle 10 sono impegnati nel comune di San Giuliano Milanese, via Monferrato per un incendio di una ditta chimica. Le fiamme hanno interessato in modo generalizzato un impianto produttivo e di stoccaggio di sostanze chimiche.

Sul posto stanno operando 60 vigili del fuoco dei comandi di Milano, Varese, Brescia, Bergamo, Piacenza e Lodi con trenta automezzi: 7 autopompe serbatoio, 3 autoscale , 3 autobotti, 5 carri schiuma (veicoli per la produzione di schiumogeno estinguente), 2 veicoli speciali aeroportuali e altri automezzi.

Impegnati i nuclei speciali: Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), Tas (Topografia Applicata al Soccorso), Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale), Coem. (Comunicazione in Emergenza), Sapr (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e il personale dell’ufficio polizia giudiziaria del comando di Milano.

Il rogo ha interessato 4000 metri quadrati di edifici e strutture contenenti diverse sostanze chimiche. Attualmente l’incendio è sotto controllo e proseguono le operazioni di spegnimento. Presente in loco il Comandante Provinciale dei vigili del fuoco Nicola Micele che sta coordinando le operazioni col supporto di quattro funzionari tecnici. Si prevede che le operazioni proseguiranno fino alla giornata di domani.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn