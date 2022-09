x x

SARONNO – Venerdì 9 settembre 2022, dalle 09:01 alle 16:59, è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo Ntv. Pertanto, il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni. Lo comunica l’ente ferroviario, precisando che “non sono interessate le fasce orarie di garanzia”.

Viaggeranno anche i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 09.01 con arrivo previsto entro le 10. Per il solo servizio aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App. “Potranno verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero; pertanto, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor” specificano da Trenord.

