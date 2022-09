x x

CARONNO PERTUSELLA – Seconda partita di campionato in serie D, domenica, e prima trasferta ufficiale di questa stagione per la Caronnese, impegnata domenica sul campo del Franciacorta. Ad Adro per cercare i primi punti stagionali, questo l’obiettivo dei ragazzi di Simone Moretti.

Simone Moretti: “Cerchiamo il riscatto”

L’allenatore della Caronnese, Simone Moretti, carica i suoi ragazzi in vista della partita di domenica ad Adro: “Cerchiamo il riscatto, sicuramente per quanto riguarda il risultato dopo la sconfitta di domenica scorsa. Vogliamo aumentare il nostro livello, pur sapendo di essere al cospetto di una squadra molto esperta e molto solida dal punto di vista difensivo. Ma, al tempo stesso, vogliamo provare a prenderci le nostre soddisfazioni”.

Alla scoperta del Franciacorta

Reduce dal pareggio all’esordio contro il Ponte San Pietro, il Franciacorta è formazione che ambisce ai piani alti della classifica. Allenata quest’anno da Marco Sgrò, lo scorso anno a Legnano, la realtà bresciana ha aggiunto in estate l’esperienza di Francesco Bini in difesa e di Riccardo Ravasi in attacco, entrambi arrivati proprio dai lilla. Non manca l’esperienza (il difensore Piccinni, il centrale Riva, i centrocampisti Bruccini e Scaglia, gli attaccanti Bertazzoli e Dell’Agnello) per una squadra che vuole provare a prendere i playoff mancati la passata stagione.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Paloschi Mattia.

Difensori: Alushaj Xhuljo, Cattaneo Matteo, Cosentino Matteo, Dipalma Matteo, Galletti Andrea, Pandini Simone,

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Gini Tommaso, Sardo Samuel, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Giardino Tommaso, Motta Gabriele, Vai Nicolò.

