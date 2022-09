x x

LOMAZZO – Nello scontro fra le due matricole in Promozione, seconda giornata di campionato, domenica pomeriggio è l’Esperia Lomazzo a spuntarla. A segno dopo dieci minuti Ronzoni, quindi dieci minuti dopo il momentaneo pari di Senaj, a decidere le sorti dell’incontro è Metti al 40′ approfittando di una indecisione della retroguardia ospite. Mentre nella ripresa non succede granchè, da segnalare solo una occasione per i locali nel finale di gara.

Esperia Lomazzo-Ispra 2-1

ESPERIA LOMAZZO: Stillitano, Cassina, Ronzoni (5’ st Sala), Riolo, Pisani, Quitadamo, Atti (10’ st Volontè R.), Canavesi (42’ st Brittanni), Butti (10’ st Fattizzo), Metti, Pozzi. A disposizione Volontè A., Drago, Reci, Colombo. All. Lupi.

ISPRA: Ferrario, Dardha (17’ st Coulibaly), Suanno, Zecchini, Modde (1’ st Quartesan), Gomez (24’ st Verde), Oldrini, Schiavoni (37’ st Piras), Barone, Piccato (22’ st Magistri), Senaj. A disposizione Bressan, Zambotti, Colombo, Ferlaino. All. Iori.

Arbitro: Malerba di Cinisello Balsamo (Siciliano di Cinisello Balsamo e Al Noman di Abbiategrasso).

