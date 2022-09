x x

LAZZATE – Passo falso casalingo per l’Ardor Lazzate battuta 3-0 dell’Oltrepò. nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. Dunque, niente da fare per i gialloblù nel match del pomeriggio domenicale sul sintetico dello stadio di via Laratta. Ad aprire le marcature dopo mezz’ora è Grasso su calcio di rigore, e lo stesso Grasso fa il bis al 20′ della ripresa. Mentre il terzo e definitivo sigillo è di De Stradis due minuti dopo. Insomma, notte fonda per l’Ardor Lazzate.

Eccellenza, seconda giornata: Pavia-Accademia pavese 2-1, Ardor Lazzate-Oltrepò 0-3, Calvairate-Vogherese 0-3, Castello Cantù-Virtus Binasco 3-0, Gavirate-Magenta 2-1, Pontelambrese-Vergiatese 1-5, Solbiatese-Verbano 0-1, Vis Nova Giussano-Club Milano 2-3, posticipo Muggiò-Sestese. Classifica: Oltrepò, Pavia e Club Milano 6 punti. Castello Cantù e Gavirate 4, Vergiatese, Calvairate, Pontelambrese, Verbano, Magenta e Sestese 3, Virtus Binasco 1, Muggiò, Solbiatese, Vis Nova Giussano, Accademia pavese e Ardor Lazzate 0.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco in un precedente match)

