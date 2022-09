x x

SARONNO – Sono stati i lampeggianti e le sirene delle pattuglie dei carabinieri a mettere in fuga gli stranieri, 6/7 persone che sabato sera sono stati protagonisti di una violenta rissa in piazza Libertà.

E’ successo sabato poco dopo le 23 e al momento sono in corso, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina, le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno per ricostruire l’accaduto.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme parlando di una violenta rissa con calci e pugni tra stranieri in piazza Libertà. Come detto sono intervenuti i carabinieri con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. In piazza è rimasto solo un 25enne decisamente troppo malconcio per tentare la fuga. Il personale sanitario gli ha prestato le prime cure e quindi è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno in codice giallo.

