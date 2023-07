x x

SARONNO – Sono tutte da chiarire, forse un malore, dorese un attimo di distrazione, le cause dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sabato primo luglio tra via San Michele e via Filippo Reina. Intorno alle 14,45 una Suzuki Ignis è finita contro il muro. L’impatto è stato violento, come raccontano i danni all’abitazione e alla vettura. Si sono anche aperti gli airbag.

Immediata la mobilitazione di residenti e passanti che hanno dato l’allarme sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e una pattuglia della polizia locale. il personale sanitario ha prestato le prime cure al conducente che è stato portato in codice verde al pronto soccorso per una serie di accertamenti più approfonditi.

Prima di rimuovere l’auto la polizia locale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente nessuno si trovava davanti all’abitazione al momento dell’incidente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione