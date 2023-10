SARONNO – Ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto sbattendo la testa su manubrio. E’ l’incidente di cui è stato vittima stamattina, domenica 8 ottobre, un bambino di 10 anni tra i partecipanti alla pedalata organizzata nell’ambito della bike week.

Secondo la prima ricostruzione dei presenti il bambino ha perso il controllo della propria due ruote ed è caduto. Immediato l’attivazione della macchina dei soccorsi da parte degli organizzatori. Contattato il numero unico delle emergenze in via Leonardo da Vinci è così arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella presto raggiunta dall’auto infermieristica della Croce Rossa di Saronno. Al bambino che stava partecipando alla manifestazione con lo zio sono state prestate le prime cure sul posto è poco dopo le 1030 è stato portato all’ospedale di Como. Come detto il bambino è stato portato all’ospedale in codice giallo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione