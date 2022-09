x x

SARONNO – Una settantina di bambini, tutti a bordo delle loro biciclette, hanno partecipato nel primo pomeriggio di oggi all’appuntamento organizzato, nell’ambito della Saronno bike week, dall’Amministrazione comunale saronnese. L’iniziativa si è svolta al parco “Salvo d’Acquisto” di via Carlo Porta dove vi sono alcuni percorsi predisposti proprio per l’educazione stradale, con l’apposita cartellonistica.

Protagonista il vigile Ciro, che ha illustrato ai ragazzi alcune regole del Codice della Strada e spiegato loro l’importanza di muoversi in sicurezza per le vie della città. E questa sera, alle 21, all’auditorium della scuola “Aldo Moro” in viale Santuario si prosegue con l’incontro sulla mobilità sostenibile, con il presidente della Confesercenti Milano Andrea Painini.

(foto: un momento della intensa mattinata dedicata all’educazione stradale nel pomeriggio di oggi al parco Salvo d’Acquisto di via Carlo Porta a Saronno)

