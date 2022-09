x x

SARONNO – Domenica 18 settembre alle 17 circa, in “coda” agli eventi del Legnano Day, si terrà nella sala del Bovindo di Villa Gianetti un interessante appuntamento dal titolo “Storie Ciclismo e Cicloturismo” che vedrà l’assessore alla Mobilità, Franco Casali, dialogare con tre ex-professionisti, Alberto Volpi, Marco Cattaneo e Gianni Bugno, oggi legati da una nuova avventura professionale che racconteranno nel corso dell’incontro.

Molti saronnesi ricorderanno gli anni del professionismo di Alberto Volpi, nato a Saronno nel 1962 e oggi direttore sportivo del team con licenza Uci world tour bahrain victorious, che hanno riempito le cronache locali negli anni ’80. Un campione tutto in casa saronnese. Marco Cattaneo, invece, è nato a Rovellasca nel 1957 e può vantare tra le proprie vittorie un campionato italiano dilettanti nell’inseguimento su pista nel 1977. Senza bisogno di presentazioni è invece Gianni Bugno, campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992, vincitore del Giro d’Italia e della Milano – Sanremo nel 1990 e grande protagonista di duelli epici con l’uboldese Claudio Chiappucci.

Un appuntamento, quindi, per raccontare sia il ciclismo di una volta sia quello di oggi con campioni cresciuti nel territorio saronnese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn