x x

SARONNO – Tra le iniziative dalla Saronno Bike Week, che vede Fiab Saronno Ciclocittà grande protagonista, c’è anche il Legnano Day, giornata organizzata dal registro storico cicli, ente nazionale titolare del registro ufficiale della storica casa ciclistica lombarda.

Un’esposizione di vari esemplari di biciclette portati da collezionisti e appassionati si terrà nel cortile di villa Gianetti dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il pezzo forte della giornata sarà la Legnano Roma con cui il grande Gino Bartali vinse il Giro di Svizzera nel 1946, per gentile concessione del museo della bicicletta di Salcedo.

Alle 11:30 è previsto dell’allegra pedalata organizzata dal gruppo Facebook “La Mia Legnano”, che porterà da Legnano a Saronno tanti ciclisti con bici e maglia d’epoca che si fermeranno in città anche per il pranzo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:45, si terrà nel cortile di Villa Gianetti un momento a cura della redazione della rivista Biciclette d’Epoca in cui si parlerà degli anni di Bartali alla Legnano, facendo riferimento alla bicicletta esposta. A seguire, un monologo su Luigi Malabrocca, storica maglia nera al Giro d’Italia, curato dall’associazione Helianto e interpretato da Antonio Siciliani.

Una bella occasione per tutti i cittadini, grandi e piccini, per conoscere meglio lo storico marchio Legnano, che tanto ha fatto per l’industria e lo sport in Italia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn