TRADATE – “Madonna delle Vigne, vigneto didattico. Purtroppo e con grande dispiacere quest’anno la vendemmia non si farà. Abbiamo sconfitto la popillia japonica, abbiamo debellato la peronospora ma con i cinghiali non vi è stato nulla da fare…” Così Vito Pipolo, assessore comunale all’Ambiente di Tradate, con riferimento ai danni che si sono lasciate alle spalle le recenti incursioni dei cinghiali alla periferia cittadina.

“Peccato: quest’anno non sarà quindi possibile condividere il momento della vendemmia, un momento di gioia e di cultura, con i bambini delle scuole elementari. Peccato per i tanti volontari e appassionati viticoltori che si sono spesi per portare a compimento una vendemmia che non si farà”. Insomma, quest’anno il vino a Tradate non verrà prodotto. Il vigneto tradatese era stato piantumato alcuni anni fa nell’ambito di un progetto didattico per riportare questa coltivazione nella zona.

(foto: il vigneto di Abbiate danneggiato dai cinghiali)

15092022