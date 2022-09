x x

SARONNO – Una giornata di sciopero è in programma per mercoledì 21 settembre per lavoratrici e lavoratori servizi mensa per i refettori degli Ospedali di Saronno e Busto Arsizio. L’iniziativa sindacale unitaria è stata organizzata da Filcams Cgil Varese, Fisascat Varese e Uiltucs Varese.

La motivazione principale è una mancanza di comunicazione con i/le lavoratori/trici. Si è inoltre venuta a manifestare una discontinuità nelle date di versamento degli stipendi e nell’erogazione dei cedolini di riferimento. Oltre a ciò, si è registrata una totale mancanza di manutenzione della strumentazione lavorativa, con difficoltà o impossibilità nello svolgere le quotidiane mansioni lavorative.