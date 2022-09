x x

SARONNO – C’è un saronnese, un anziano over 75, tra i casi di West Nile rilevati per la prima volta in provincia di Varese.

In Italia i casi rilevati sono stati 475 dall’inizio estate con un +35 infetti registrato nell’ultima settimana. In Lombardia i casi sono stati 22 tra cui i primi due malati in provincia di Varese. Si tratta di un over 75 di Saronno e uno di Angera entrambi gli anziani hanno manifestato una forma neuro invasiva.

“In Regione Lombardia – hanno recentemente chiarito dal Pirellone – è presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus del Nilo occidentale. Vengono infatti monitorate sia le infezioni nelle zanzare (sorveglianza entomologica), sia negli equidi, sia negli uccelli e ovviamente i contagi negli uomini”. “Un sistema efficace – conclude – che ci consente di monitorare costantemente e dettagliatamente la situazione”. Il virus del Nilo occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di ‘West Nile Virus’) è un Arbovirus che può infettare l’uomo a seguito della puntura di zanzara infetta. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante circa 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nell’ 0,1% di tutti i casi, l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite”.

