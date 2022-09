x x

SARONNO – Il centro islamico di Saronno ha contribuito ad aiutare la cittadinanza a conoscere i temi e i partiti che corrono a questa campagna elettorale invitando, nella giornata di sabato 17 settembre, esponenti dei maggiori partiti politici.

A partecipare al dibattito sono stati Manuela Scidurlo, candidata di Fratelli d’Italia, Sara Bettinelli, che ha rappresentato la coalizione di centrosinistra, Denis Nunga Lodi, esponente del Movimento 5 Stelle, e Maria Chiara Gadda, candidata del Terzo Polo. Presente durante la manifestazione, anche il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi.

Moltissimi i partecipanti: circa 500 i cittadini che si sono riuniti per assistere all’incontro. Durante le tre ore di dibattito sono stati toccati tutti i temi caldi di questa campagna elettorale: come il salario minimo e la riforma delle pensioni, famiglia e natalità, diritti e cittadinanza, lavoro e welfare. Per garantire una maggiore partecipazione della cittadinanza, inoltre, il centro islamico ha garantito la diretta streaming sulla propria pagina Facebook.