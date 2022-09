x x

CISLAGO – La festa dell’oratorio di Cislago, svoltasi il fine settimana dal 16 al 18 settembre, si riconferma un punto fisso dell’anno dei cislaghesi che hanno partecipato numerosi. Oltre alla proposta degli stand gastronomici, che a seconda delle serate, hanno proposto i piatti più disparati, dalla paella alla polenta e zola, quest’anno è tornata dopo anni la gara del palo della cuccagna, che però non ha avuto abbastanza successi da spodestare la color run dal suo ruolo di iniziativa di punta della festa.

Domenica la messa si è svolta alle 11 sul campo da calcio dell’oratorio, richiamando un gran numero di cislaghesi, che hanno assistito alla professione di fede dei ragazzi di prima superiore, accompagnati dai propri educatori, e al lancio dei palloncini, mantenuto per tradizione ma ridotto in numero per evitare l’inquinamento ambientale.

Le serate sono state animate dai gonfiabili per i bambini, la musica, sia dal vivo che con dj, e il cabaret degli animatori. «Sono molto fiero della festa dell’oratorio di quest’anno», dichiara Don Francesco, «prima di tutto perché abbiamo riportato la tradizione del palo della cuccagna che non si vedeva da anni a Cislago; poi perché nonostante la mia assenza fisica nei giorni precedenti alla festa a causa dal covid, gli educatori e i volontari sono stati in grado di organizzare tutto al meglio».

(foto: messa della festa dell’oratorio)

