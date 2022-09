Calcio 2′ cat. X, quarta vittoria consecutiva per il Cistellum

x x

CISLAGO- Nella 4′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, Il Cistellum sfida in casa la Pro Juventute in un match molto combattuto, ma vinto dalla squadra di casa per 2-0, confermandosi ancora come una delle formazioni più forti del campionato.

La partita nei primi minuti è molto equilibrata con le due squadre che si studiano per cercare la rete per passare in vantaggio. Al 18′, infatti, è la squadra di Mister Giussani a sbloccarla con la rete del numero 11 Marazzi che un bel colpo di testa scavalca Camillo e fa 1-0. Da qui il Cistellum prende in mano le redini del gioco cercando di trovare al più presto la rete del raddoppio che viene segnata al 33′ dal solito Costanzo che approfitta di un retropassaggio errato della difesa avversaria e a tu per tu con Camillo, da vero bomber, non sbaglia e sale a 7 reti in sole 4 partite.



Nel secondo tempo il Cistellum amministra la partita senza rischiare troppo di sbilanciarsi per trovare la rete della sicurezza, anche, forse, a causa delle 3 partite giocate in 7 giorni. La Pro Juventute prova a spingere per trovare un goal, ma la difesa della squadra di casa regge e si dimostra molto solida (1 solo goal preso in 4 match di campionato). Partita che, quindi, termina sul risultato di 2-0.



Il Cistellum con questa vittoria sale a 12 punti in classifica, a pari punti con il Gorla Minore, e rimane a punteggio pieno, mentre la Pro Juventute rimane a 3 punti in 4 gare.



Cistellum 2016-Pro Juventute 2-0

CISTELLUM 2016: D’auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Fusetti (23′ s.t. Cascino), Cozzi (42′ s.t. Hati), Costanzo (42′ s.t. Radice), Lobianco (35′ s.t. Caruggi), Rimoldi, Marazzi (26′ s.t. Colombo). A disp: Naccari, Pusceddu, Costanzo, Montan.

ALL. Giussani.

PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi, Pittalis, Ceriani, Geron (34′ s.t. Morelli), Reda, Flores, Panaia (15′ s.t. Venegoni), Colombo (40′ s.t. Meloni), Regalati (48′ s.t. Bergomi), Anafflouss (48′ s.t. Reda). A disp: Caruana, Gallo, Giordano, Boarin.

ALL. Casati.