Calcio

OSSONA- Nella 31′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno va sul campo dell’ultima in classifica, l’Accademia Vittuone, in una gara totalmente a senso unico, culminata con il risultato di 0 a 9, in favore degli amaretti.

L’approccio alla gara dei biancocelesti è perfetto: al 9′ subito in vantaggio con il cross dalla sinistra di Pontiggia, che pesca l’inserimento di Baldan, che incorna e porta avanti il Saronno. Passano soli 2′ e l’Fbc raddoppia con il lancio lungo per Pontiggia, che guida il contropiede e davanti a Cataldi non sbaglia. Al 16′ arriva la rete dello 0 a 3 con il lancio lungo di Vinci per Baldan, che trova al centro dell’area il solito Pontiggia, che incrocia e batte Cataldi. Al 21′ sfiora la tripletta il dieci biancoceleste, ma il portiere avversario si distende e neutralizza il pericolo. Al 36′ segna ancora il Saronno con un altro assist illuminante di Baldan, che imbuca per Proserpio, che scavalca Cataldi con un pallonetto magistrale. Al 39′ arriva la cinquina in contropiede, con Sardo che vede e serve Russo in area, che da pochi passi batte l’estremo difensore avversario. In pieno recupero Pontiggia firma la tripletta personale, grazie alla triangolazione con Baldan e, dalla sinistra, infila il pallone nell’angolino opposto, siglando la rete dello 0 a 6.

Nella ripresa il copione è identico e al 47′ Cataldi si supera, parando una grande conclusione d’esterno di Russo. Al 53′ si fa vedere anche il Vittuone con Ramos che calcia, ma trova la risposta pronta di Vinci. Al 57′ arriva la rete dello 0 a 7 con Russo che anticipa l’uscita di Cataldi e deve solo appoggiare il pallone in rete. Al 59′ Pontiggia sigla il poker personale, sull’assist di Sardo, che lo serve sulla fascia e il dieci si accentra e calcia nell’angolino destro. Chiude le marcature Di Noto, che al 70′, servito all’altezza del dischetto del rigore, incrocia e spiazza Cataldi.

Con questa vittoria il Saronno scavalca il Base e sale a 47 punti, mentre dall’altra parte l’Accademia Vittuone rimane ferma a 5 punti, ormai condannata alla retrocessione.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Accademia Vittuone-Fbc Saronno 0-9

ACCADEMIA VITTUONE (4-4-2): Cataldi; Terraneo, Fumagalli (23’ st Montemurro), Pomer (16’ st Tavakoli), Ruffini; Lorenzetti, Zaffi, Italiano (1’ st Concolino), De Vecchi (16’ st Pereira); Ramos, Cherubini (6’ st Parise). A disposizione Spampinato, Gasparetto, Gamarra. All. Ranzani.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Ruggeri (13’ st Lorusso), Alushaj, Bello (1’ st Meroni), Rudi; Baldan (1’ st Di Noto); Proserpio, Sala (1’ st Martini), Pontiggia (17’ st Marangoni), Sardo, Russo. A disposizione Tucci, Zucchetti, Villani, Ferrari. All. Tricarico.

Arbitro: Favaro di Seregno (Calabrese di Busto Arsizio e Vago di Busto Arsizio).

Marcatori: 10’ pt Baldan (S), 11’ pt e 16’ pt Pontiggia (S), 35’ pt Proserpio (S), 38’ pt Russo (S), 46’ pt Pontiggia (S), 12’ st Russo (S), 15’ st Pontiggia (S), 26’ st Di Noto (S).

Note – Angoli 14-2 Fbc Saronno. Ammoniti Fumagalli, Lorenzetti. Recupero 2’-1’.