LOMAZZO – Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo al raid notturno avvenuto nei giorni scorsi al centro sportivo parrocchiale a Manera. Ad entrare alcune persone che sono state però presto “intercettate” dal sistema d’allarme, che ha iniziato a suonare. In base ai successivi sopralluoghi delle forze dell’ordine è emerso che sono riuscito solo a raggiungere ed aprire il registratore di cassa, dove c’erano solo pochi spiccioli, anche perchè è buona regola non lasciare nell’edificio consistenti somme di denaro dopo la chiusura serale.

Sono dunque adesso in fase di svolgimento le indagini dei carabinieri per cercare di risalire agli autori del raid.

(foto archivio)

26092022